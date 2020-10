Coronavirus, verso il coprifuoco alle 22. Corrado: ‘No alla penalizzazione delle attività commerciali’ (Di venerdì 16 ottobre 2020) Questa mattina si stanno succedendo le varie agenzie che riprendono l’invito del Ministro della Salute Roberto Speranza di imporre nuove misure di restrizione per fronteggiare l’emergenza Covid19. “Comprendo la crescente preoccupazione dovuta all’incremento della curva dei contagi ma imporre un coprifuoco alle 22 penalizzerebbe le attività commerciali e l’economia del nostro Paese. Limitare ulteriormente comporterebbe la chiusura forzata di ristoranti, bar, negozi e attività produttive, misure che non rappresentano uno strumento efficace per scongiurare la diffusione del virus. Piuttosto risulta necessario focalizzarsi prevalentemente su maggiori controlli e sul maggior inasprimento delle sanzioni nei confronti di chi non rispetta o non fa rispettare le nuove misure di sicurezza imposte dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 ottobre 2020) Questa mattina si stanno succedendo le varie agenzie che riprendono l’invito del Ministro della Salute Roberto Speranza di imporre nuove misure di restrizione per fronteggiare l’emergenza Covid19. “Comprendo la crescente preoccupazione dovuta all’incremento della curva dei contagi ma imporre un22 penalizzerebbe le attività commerciali e l’economia del nostro Paese. Limitare ulteriormente comporterebbe la chiusura forzata di ristoranti, bar, negozi e attività produttive, misure che non rappresentano uno strumento efficace per scongiurare la diffusione del virus. Piuttosto risulta necessario focalizzarsi prevalentemente su maggiori controlli e sul maggior inasprimentosanzioni nei confronti di chi non rispetta o non fa rispettare le nuove misure di sicurezza imposte dal ...

