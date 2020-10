Coronavirus, turista positivo e sintomatico sbarca a Napoli da una nave crociera (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA – Turista francese, positivo e sintomatico, sbarcato da una crociera a Napoli. Ora è ricoverato nel Covid hospital dell’azienda Moscati di Avellino. Un uomo di 78 anni, cittadino francese, è sbarcato il 14 ottobre a Napoli dalla nave da crociera Costa Diadema in condizioni definite preoccupanti dai sanitari. A quanto apprende l’agenzia Dire, dopo la ricognizione delle disponibilità negli ospedali della città e della regione, l’uomo è stato trasportato con autoambulanza privata al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera ‘San Giuseppe Moscati’ del capoluogo irpino, dove è attualmente ricoverato in degenza ordinaria. Presenta febbre e altri lievi sintomi compatibili con il Covid. Non si hanno informazioni al momento sulle misure precauzionali prese sulla nave, dove in base alle norme del ministero della Salute deve essere disposta l’indagine epidemiologica per tracciare i contatti e far scattare la quarantena. Leggi su dire (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA – Turista francese, positivo e sintomatico, sbarcato da una crociera a Napoli. Ora è ricoverato nel Covid hospital dell’azienda Moscati di Avellino. Un uomo di 78 anni, cittadino francese, è sbarcato il 14 ottobre a Napoli dalla nave da crociera Costa Diadema in condizioni definite preoccupanti dai sanitari. A quanto apprende l’agenzia Dire, dopo la ricognizione delle disponibilità negli ospedali della città e della regione, l’uomo è stato trasportato con autoambulanza privata al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera ‘San Giuseppe Moscati’ del capoluogo irpino, dove è attualmente ricoverato in degenza ordinaria. Presenta febbre e altri lievi sintomi compatibili con il Covid. Non si hanno informazioni al momento sulle misure precauzionali prese sulla nave, dove in base alle norme del ministero della Salute deve essere disposta l’indagine epidemiologica per tracciare i contatti e far scattare la quarantena.

