Coronavirus | Troise Anaao Assomed | “In questi mesi è stato dilapidato il vantaggio che avevamo”

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Costantino, presidente nazionale di, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sull’organizzazione ospedaliera in Italia – “Il punto è che innon abbiamo fatto quello che dovevamo fare. E’ilche avevamo sul virus. Le regioni pretendono l’autonomia, ma non hanno la responsabilità della spesa. Non sono stati adeguati gli organici, non sono stati fatti piani adeguati per il tracciamento, non abbiamo nemmeno deciso qual è lo strumento diagnostico migliore per fare lo screening. Anche ...