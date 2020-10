Coronavirus, Toti tranquillizza: “In Liguria 250 posti di terapia intensiva, 32 occupati” (Di venerdì 16 ottobre 2020) GENOVA – “La potenzialita’ delle terapie intensive in Liguria e’ di 250 posti letto, attivabili in base all’evoluzione della diffusione del covid. Attualmente il numero di pazienti che necessitano di cure intensive si attesta, da settimane, tra i 20-30 pazienti”. Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commentando i dati del monitoraggio del ministero della Salute e dell’Iss, secondo cui la Liguria e’ tra le regioni con il livello piu’ alto di rischio per la tenuta delle terapie intensive. Ad oggi, sono 32 i pazienti in terapia intensiva su tutto il territorio regionale, a fronte di 379 ricoverati nel complesso. Leggi su dire (Di venerdì 16 ottobre 2020) GENOVA – “La potenzialita’ delle terapie intensive in Liguria e’ di 250 posti letto, attivabili in base all’evoluzione della diffusione del covid. Attualmente il numero di pazienti che necessitano di cure intensive si attesta, da settimane, tra i 20-30 pazienti”. Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commentando i dati del monitoraggio del ministero della Salute e dell’Iss, secondo cui la Liguria e’ tra le regioni con il livello piu’ alto di rischio per la tenuta delle terapie intensive. Ad oggi, sono 32 i pazienti in terapia intensiva su tutto il territorio regionale, a fronte di 379 ricoverati nel complesso.

MedicalScitech : RT @SkyTG24: Coronavirus, Toti a Sky TG24: 'Evitiamo scelte non adeguate o frettolose'. VIDEO - fontanabuona : Coronavirus, Toti terrà per sé la delega alla Sanità - lucainge_tweet : Coronavirus, Toti terrà per sé la delega alla Sanità - tigullio_tweet : Coronavirus, Toti terrà per sé la delega alla Sanità - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Coronavirus: Presidente Toti, “Ordinanza su Area Metropolitana di Genova per drenare contagi, al lavoro per aumentare spazi… -