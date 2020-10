Coronavirus, Teatro alla Scala rinvia presentazione stagione (Di venerdì 16 ottobre 2020) Milano, 16 ottobre 2020 - Il Teatro alla Scala rinvia la presentazione del calendario da dicembre 2020 a marzo 202. Una decisione, si legge in una nota, "in considerazione dell 'evoluzione dell'... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 16 ottobre 2020) Milano, 16 ottobre 2020 - Illadel calendario da dicembre 2020 a marzo 202. Una decisione, si legge in una nota, "in considerazione dell 'evoluzione dell'...

L'aumento dei contagi di coronavirus a Milano costringe il teatro alla Scala a rivedere i suoi programmi. "In considerazione dell'evoluzione dell'epidemia negli ultimi giorni in Italia e in Europa ...

L'aumento dei contagi di coronavirus a Milano costringe il teatro alla Scala a rivedere i suoi programmi. "In considerazione dell'evoluzione dell'epidemia negli ultimi giorni in Italia e in Europa ...