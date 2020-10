Coronavirus, tamponi rapidi dai medici di base: gratuiti e anche a domicilio (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’emergenza Covid-19 non allenta la presa, e la recrudescenza dei contagi spinge Governo e Regioni a cercare nuove procedure per accelerare il tracciamento dei positivi. Una di queste, avanzata in prima battuta nel Lazio e ora approvata in Liguria, è quella dei tamponi rapidi gratuiti da effettuare negli studi dei medici di base, con possibilità di test a domicilio per pazienti a rischio, bambini e anziani. Covid: test rapidi dai medici di famiglia Test rapidi per il Coronavirus dai medici di famiglia: è l’orizzonte verso cui si muovono Lazio e Liguria, in questi giorni di sensibile aumento dei casi di positività al Sars-CoV-2, sulla scia ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’emergenza Covid-19 non allenta la presa, e la recrudescenza dei contagi spinge Governo e Regioni a cercare nuove procedure per accelerare il tracciamento dei positivi. Una di queste, avanzata in prima battuta nel Lazio e ora approvata in Liguria, è quella deida effettuare negli studi deidi, con possibilità di test aper pazienti a rischio, bambini e anziani. Covid: testdaidi famiglia Testper ildaidi famiglia: è l’orizzonte verso cui si muovono Lazio e Liguria, in questi giorni di sensibile aumento dei casi di positività al Sars-CoV-2, sulla scia ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 15/10/20 • Attualmente positivi: 99.266 • Deceduti: 36.372 (+83, +0,23%) • Dimessi/Guariti: 245.96… - Affaritaliani : “I tamponi nasali sono inaffidabili nell'85% dei casi” Amici: “Diagnosi finora fatte possono essere sbagliate” Bomb… - rtl1025 : Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute i… - blackbladeheart : RT @LaCapaRouja: Se poi cortesemente la smettete di fare dell’allarmismo pressappochista su questo social, mi fate un favore. Anzi, farò di… - IgordbF : RT @fpcgilmedici: ?? Bisogna superare la diatriba su chi debba fare i tamponi, al momento inopportuna. La domanda non può essere se i Medici… -