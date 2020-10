Coronavirus, sindacati verso lo stato d'agitazione in Sanità: 'La Regione non ci ascolta, servono assunzioni' (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Regione Umbria si prepara ad affrontare la fase più acuta della seconda ondata di contagi da Coronavirus, pronta a chiudere le scuole superiori e ad aumentare le postazioni di terapia intensiva ... Leggi su perugiatoday (Di venerdì 16 ottobre 2020) LaUmbria si prepara ad affrontare la fase più acuta della seconda ondata di contagi da, pronta a chiudere le scuole superiori e ad aumentare le postazioni di terapia intensiva ...

RaiNews : 'Si rischia il crollo della prima trincea ospedaliera anti-Covid, gli ospedali non sono pronti a far fronte ad un'e… - AntonioCuozzo : RT @cisl_fplazio: ?? #Emergenza #Coronavirus. #Ospedali allo stremo, ricoveri e interventi rinviati per #Covid: #sindacati denunciano il col… - bisluc65 : RT @cisl_fplazio: ?? #Emergenza #Coronavirus. #Ospedali allo stremo, ricoveri e interventi rinviati per #Covid: #sindacati denunciano il col… - Gaspo87 : RT @cisl_fplazio: ?? #Emergenza #Coronavirus. #Ospedali allo stremo, ricoveri e interventi rinviati per #Covid: #sindacati denunciano il col… - RosignoliRenato : RT @cisl_fplazio: ?? #Emergenza #Coronavirus. #Ospedali allo stremo, ricoveri e interventi rinviati per #Covid: #sindacati denunciano il col… -