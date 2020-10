Coronavirus Sicilia, il bollettino del 16 ottobre 2020: 578 nuovi contagi e 10 vittime in 24 ore. La situazione a Palermo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono 578 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 15 ottobre 2020. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 5.934, 5405 le persone in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati sono 471 (+3), dei quali 58 (+6) in terapia intensiva. I casi totali, dall’inizio della pandemia nell'isola, raggiungono quota 11.269. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 7.709, il computo dei soggetti dimessi e guariti è pari a 4.975. Sono dieci le vittime segnalate nel consueto bilancio giornaliero. Di seguito l'elenco dei nuovi casi di ... Leggi su mediagol (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono 578 icasi di positività alregistrati nelle ultime 24 ore in.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 15. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 5.934, 5405 le persone in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati sono 471 (+3), dei quali 58 (+6) in terapia intensiva. I casi totali, dall’inizio della pandemia nell'isola, raggiungono quota 11.269. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 7.709, il computo dei soggetti dimessi e guariti è pari a 4.975. Sono dieci lesegnalate nel consueto bilancio giornaliero. Di seguito l'elenco deicasi di ...

