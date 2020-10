Coronavirus | si valuta una nuova stretta Lavorare per evitare il lockdown

Corriere : Conte pronto alla nuova strettaIl governo valuta il coprifuocoTutti a casa alle dieci d... - Open_gol : Le terapie intensive sono sempre più sotto pressione: 10 Regioni a rischio sovraffollamento. Così l’esecutivo valut… - prestia_fabio : RT @Corriere: Conte pronto alla nuova strettaIl governo valuta il coprifuocoTutti a casa alle dieci d... - AnaTijigirl : RT @Corriere: Conte pronto alla nuova strettaIl governo valuta il coprifuocoTutti a casa alle dieci d... - romasulweb : Coronavirus Roma, Regione valuta misure più restrittive: Raggi chiede più controlli su minimarket -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus valuta

Quotidiano.net

In Lombardia i contagi da Covid-19 aumentano e fanno paura ... Secondo il sindaco, nel caso in cui la curva dei contagi dovesse impennarsi andrebbero valutate chiusure circoscritte: "Non sono un ...Nonostante tutto il Premier Conte, che giorni fa sembrava escludere l’ipotesi di un nuovo lockdown, valuta adesso l’ipotesi di un nuovo blocco nazionale in concomitanza al Natale. “Molto dipenderà dal ...