Coronavirus | si impenna curva dei contagi in Italia Governo verso nuova stretta

(Teleborsa) – Sfondano quota 10mila i nuovi contagi per il Covid in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 10.010 casi (ieri 8.804), a fronte di 150.377 tamponi. In calo le vittime, 55, mentre ieri erano stati 83. Ancora in aumento i ricoveri in terapia intensiva (+52). Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute. Proprio in virtù del preoccupante aumento di casi negli ultimi giorni, circolano con sempre maggior insistenza indiscrezioni stando alle quali il Governo starebbe pensando seriamente a una nuova stretta che dunque supererebbe l'attuale DPCM. anche in vista del week end. Tra le ipotesi, quella di un '"coprifuoco" e la Didattica a distanza almeno per le scuole superiori. Nessuna decisione è stata assunta in questo momento.

