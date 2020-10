Coronavirus, salgono i nuovi casi nel Lazio: 795 nelle ultime 24 ore. D’Amato: ‘Temo peggioramento, il livello è arancione’ (Di venerdì 16 ottobre 2020) Su quasi 20.000 tamponi sono 795 i nuovi casi che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Sono 5 i decessi, mentre 78 sono i guariti. ‘Siamo ad un livello arancione, temo peggioramento della situazione. salgono i casi testati e salgono i positivi. Forte monitoraggio sulla rete ospedaliera. Stop alle accettazioni no COVID a Spallanzani. Su Roma partono altri quattro drive-in quello di Arco di Travertino (già attivo), Tor di Quinto (domani) e presto Ponte Mammolo e Cecchignola. A Tivoli è attivo da oggi il laboratorio della rete Coronet. Prenota il vaccino antinfluenzale chiamando il tuo medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, sono state già somministrate 220 mila ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 ottobre 2020) Su quasi 20.000 tamponi sono 795 iche si sono registrati24 ore nel. Sono 5 i decessi, mentre 78 sono i guariti. ‘Siamo ad unarancione, temodella situazione.testati ei positivi. Forte monitoraggio sulla rete ospedaliera. Stop alle accettazioni no COVID a Spallanzani. Su Roma partono altri quattro drive-in quello di Arco di Travertino (già attivo), Tor di Quinto (domani) e presto Ponte Mammolo e Cecchignola. A Tivoli è attivo da oggi il laboratorio della rete Coronet. Prenota il vaccino antinfluenzale chiamando il tuo medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, sono state già somministrate 220 mila ...

