Coronavirus Roma: da oggi allo Spallanzani solo pazienti Covid-19 (Di venerdì 16 ottobre 2020) A partire da oggi – come rende noto l'Unità di Crisi della Regione Lazio – l'Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani accetta solo pazienti Covid-19. Si tratta di una disposizione concordata con la direzione sanitaria e con tutta la rete ospedaliera del servizio sanitario regionale così da garantire la disponibilità dei posti letto per l'emergenza SARS CoV-2. su Il Corriere della Città.

