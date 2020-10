Coronavirus, riceve a casa l’esito del tampone per Covid del figlio: ma il bambino è morto 18 mesi fa (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’emergenza Coronavirus ha creato e crea ogni giorno tanto scompiglio, non solo tra la gente ma anche nelle cliniche e negli ospedali, dove non bisognerebbe commettere errori. Arriva dalla Toscana una storia che ha dell’incredibile: un geometra 33enne ha ricevuto una lettera dall’Asl Toscana Centro, presidio ospedaliero di Prato, che conteneva il referto dell’esito del tampo per Covid fatto su suo figlio. La data del tampone è 29 settembre 2020, ma il bambino al quale sarebbe stato effettuato, nato il 10 febbraio 2019, è deceduto il 22 marzo 2019 a causa di un arresto cardiaco conseguente a una grave malformazione congenita, dopo un mese in terapia intensiva all’ospedale pediatrico Meyer. “Io dico solo una cosa, se questo è il modo in cui il ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’emergenzaha creato e crea ogni giorno tanto scompiglio, non solo tra la gente ma anche nelle cliniche e negli ospedali, dove non bisognerebbe commettere errori. Arriva dalla Toscana una storia che ha dell’incredibile: un geometra 33enne ha ricevuto una lettera dall’Asl Toscana Centro, presidio ospedaliero di Prato, che conteneva il referto dell’esito del tampo perfatto su suo. La data delè 29 settembre 2020, ma ilal quale sarebbe stato effettuato, nato il 10 febbraio 2019, è deceduto il 22 marzo 2019 a causa di un arresto cardiaco conseguente a una grave malformazione congenita, dopo un mese in terapia intensiva all’ospedale pediatrico Meyer. “Io dico solo una cosa, se questo è il modo in cui il ...

Venendo informate tempestivamente (potenzialmente ancor prima di sviluppare i sintomi del Covid-19), queste persone possono contattare ... oltre all'abilitazione delle notifiche per ricevere messaggi ...

la combinazione lopinavir/ritonavir e i regimi a base di interferone sembrano avere un piccolo o inesistente effetto sulla mortalità a 28 giorni o sul decorso ospedaliero del Covid-19 tra i pazienti ...

