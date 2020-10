Coronavirus, prime dosi del vaccino in Italia a fine 2020: l'annuncio (Di venerdì 16 ottobre 2020) L'Italia è alle prese con la seconda ondata del Coronavirus , la curva dei contagi continua a salire obbligando il Governo alle prime, nuove restrizioni e, forse, ad altre più restrittive. L' Ordine ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) L'è alle prese con la seconda ondata del, la curva dei contagi continua a salire obbligando il Governo alle, nuove restrizioni e, forse, ad altre più restrittive. L' Ordine ...

fattoquotidiano : Coronavirus, prime sperimentazioni di tamponi negli studi medici: dopo il Lazio anche in Liguria via libera ai test… - farted94 : RT @CorSport: #Coronavirus, prime dosi del #vaccino in Italia a fine 2020: l'annuncio ?? - JohSogos : RT @CorSport: #Coronavirus, prime dosi del #vaccino in Italia a fine 2020: l'annuncio ?? - Zelgadis265 : RT @CorSport: #Coronavirus, prime dosi del #vaccino in Italia a fine 2020: l'annuncio ?? - VlnN94 : RT @CorSport: #Coronavirus, prime dosi del #vaccino in Italia a fine 2020: l'annuncio ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus prime Coronavirus, prime sperimentazioni di tamponi negli studi medici: dopo il Lazio anche in Liguria via libera… Il Fatto Quotidiano Lombardia, Fontana pronto alla stretta anticovid

I tempi cupi del Covid 19 sono tornati, anche se i morti per fortuna sono molti ... Il provvedimento, contrariamente alle prime indiscrezioni circolate in queste ore, non dovrebbe prevedere la ...

Il consumo di video in streaming raggiunge il massimo storico

Quasi la metà delle persone in tutto il mondo (47%; 46% in Italia) si è abbonata a un nuovo servizio di streaming video negli ultimi sei mesi, soprattutto perché passava più tempo a casa a causa della ...

I tempi cupi del Covid 19 sono tornati, anche se i morti per fortuna sono molti ... Il provvedimento, contrariamente alle prime indiscrezioni circolate in queste ore, non dovrebbe prevedere la ...Quasi la metà delle persone in tutto il mondo (47%; 46% in Italia) si è abbonata a un nuovo servizio di streaming video negli ultimi sei mesi, soprattutto perché passava più tempo a casa a causa della ...