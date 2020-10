Coronavirus: positivo turista francese in crociera, trasportato ad Avellino (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un 78enne è stato ricoverato ieri nel reparto Covid dell’ospedale Moscati di Avellino: è giunto a bordo di un’ambulanza privata partita dal porto di Napoli. L’uomo, di nazionalità francese, era in viaggio, a bordo di una nave da crociera. Al momento del ricovero il turista presentava sintomi compatibili con il Coronavirus ed è risultato positivo al test rapido praticato prima di arrivare all’ospedale di Avellino. L’Asl irpina ha attivato i contatti con i responsabili della nave da crociera per ricostruire tutti i rapporti con gli altri passeggeri. Le condizioni del 78enne francese al momento non desterebbero particolari preoccupazioni.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un 78enne è stato ricoverato ieri nel reparto Covid dell’ospedale Moscati di: è giunto a bordo di un’ambulanza privata partita dal porto di Napoli. L’uomo, di nazionalità, era in viaggio, a bordo di una nave da. Al momento del ricovero ilpresentava sintomi compatibili con iled è risultatoal test rapido praticato prima di arrivare all’ospedale di. L’Asl irpina ha attivato i contatti con i responsabili della nave daper ricostruire tutti i rapporti con gli altri passeggeri. Le condizioni del 78enneal momento non desterebbero particolari preoccupazioni.L'articolo MeteoWeb.

