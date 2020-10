Coronavirus, Perin: “Non sono l’untore della Serie A” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Mattia Perin, estremo difensore del Genoa, è guarito nelle scorse ore dal Coronavirus. E così ha svelato tutta la verità ai microfoni de “La Repubblica” Una lunga intervista ai microfoni de “La Repubblica” per spiegare ciò che sarebbe successo in casa Genoa. Così il portiere Mattia Perin si è confessato dopo tanti giorni in quarantena: … L'articolo Coronavirus, Perin: “Non sono l’untore della Serie A” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Mattia, estremo difensore del Genoa, è guarito nelle scorse ore dal. E così ha svelato tutta la verità ai microfoni de “La Repubblica” Una lunga intervista ai microfoni de “La Repubblica” per spiegare ciò che sarebbe successo in casa Genoa. Così il portiere Mattiasi è confessato dopo tanti giorni in quarantena: … L'articolo: “Nonl’untoreA” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

sportli26181512 : Genoa, anche Zajc negativo al coronavirus. I guariti ora sono 8: Tampone negativo per il centrocampista sloveno. Si… - sportli26181512 : #Genoa, Zajc è guarito dal Coronavirus: Maran ritrova un'altra pedina negativizzata dopo Perin, Behrami, Biraschi,… - sportli26181512 : Genoa: Behrami, Biraschi, Melegoni e Schone negativi al coronavirus. I guariti ora sono 7: I nuovi 4 tamponi negati… - maurodistefano_ : ?? | #McKennie (#Juventus) positivo al #Coronavirus: isolamento fiduciario per la squadra. ???? | In casa #Genoa, sa… - BabboleoNews : #Genoa, buone notizie: Davide #Biraschi, Filippo #Melegoni, Valon #Behrami e Lasse #Schone sono tornati negativi al… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Perin Perin: «Non sono un untore. Il Covid è subdolo. Basta con il cliché del calciatore menefreghista! IlNapolista Coronavirus, Perin: “Non sono l’untore della Serie A”

Mattia Perin, estremo difensore del Genoa, è guarito nelle scorse ore dal Coronavirus. E così ha svelato tutta la verità ai microfoni de “La Repubblica” Una lunga intervista ai microfoni de “La ...

GENOA, Miha Zajc è guarito dal Coronavirus

(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - Buone notizie in casa Genoa. Il centrocampista Miha Zajc è risultato negativo al covid all'ultimo test effettuato ed ha sostenuto le visite di ...

Mattia Perin, estremo difensore del Genoa, è guarito nelle scorse ore dal Coronavirus. E così ha svelato tutta la verità ai microfoni de “La Repubblica” Una lunga intervista ai microfoni de “La ...(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - Buone notizie in casa Genoa. Il centrocampista Miha Zajc è risultato negativo al covid all'ultimo test effettuato ed ha sostenuto le visite di ...