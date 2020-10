Coronavirus, OMS: “Nessun beneficio da Remdesivir e idrossiclorochina” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “I risultati ad interim del Solidarity Therapeutics Trial, coordinato dall’Oms, indicano che il Remdesivir, l’idrossiclorochina, la combinazione lopinavir/ritonavir e i regimi a base di interferone sembrano avere un piccolo o inesistente effetto sulla mortalità a 28 giorni o sul decorso ospedaliero del Covid-19 tra i pazienti ricoverati“: lo ha spiegato l’Organizzazione Mondiale della Sanità in una nota. Secondo l’OMS è “bocciato” anche il Remdesivir, uno dei due farmaci approvati in Europa contro il Coronavirus, usato recentemente anche per curare il presidente Trump. Lo studio è stato condotto in 405 ospedali in 30 paesi su 11266 adulti, di cui 2750 hanno ricevuto il Remdesivir, mentre 4088 hanno avuto il placebo. “Il test ha ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) “I risultati ad interim del Solidarity Therapeutics Trial, coordinato dall’Oms, indicano che il, l’idrossiclorochina, la combinazione lopinavir/ritonavir e i regimi a base di interferone sembrano avere un piccolo o inesistente effetto sulla mortalità a 28 giorni o sul decorso ospedaliero del Covid-19 tra i pazienti ricoverati“: lo ha spiegato l’Organizzazione Mondiale della Sanità in una nota. Secondo l’OMS è “bocciato” anche il, uno dei due farmaci approvati in Europa contro il, usato recentemente anche per curare il presidente Trump. Lo studio è stato condotto in 405 ospedali in 30 paesi su 11266 adulti, di cui 2750 hanno ricevuto il, mentre 4088 hanno avuto il placebo. “Il test ha ...

