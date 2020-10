Coronavirus, Oms: il farmaco considerato miracoloso in realtà non serve a niente (Di venerdì 16 ottobre 2020) Doccia fredda sull’antivirale: l’OMS ha fatto sapere che sembrano tramontate le speranze sull’efficacia nella battaglia Covid-19. Remdesivir è il nome del farmaco che gli esperti promettevano avrebbe aiutato la battaglia contro il Coronavirus e invece è arrivata la smentita dall’OMS. Oltre al farmaco utilizzato nella battaglia contro l’Ebola, ne sono stati testati anche altri. I … L'articolo Coronavirus, Oms: il farmaco considerato miracoloso in realtà non serve a niente proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020) Doccia fredda sull’antivirale: l’OMS ha fatto sapere che sembrano tramontate le speranze sull’efficacia nella battaglia Covid-19. Remdesivir è il nome delche gli esperti promettevano avrebbe aiutato la battaglia contro ile invece è arrivata la smentita dall’OMS. Oltre alutilizzato nella battaglia contro l’Ebola, ne sono stati testati anche altri. I … L'articolo, Oms: ilin realtà nonproviene da www.meteoweek.com.

