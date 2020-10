Coronavirus, oltre 62.000 casi negli Usa in 24 ore: record da fine luglio. Cina, passi avanti per il vaccino (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)Usa EPA/JUSTIN LANE Personale medico alla New York University.Impennata di contagi da Coronavirus negli Stati Uniti. I nuovi casi registrati nelle ultimi 24 ore sono stati 62.000, il livello più alto dal 31 luglio. La cifra, che emerge dai calcoli effettuati dal Washington Post, porta il numero totale di casi negli Usa oltre quota 8 milioni. October 15, 2020 La situazione è particolarmente critica negli stati in bilico nelle elezioni Usa. Il Wisconsin e il North Carolina, stati in cui l’attuale presidente Donald Trump ha vinto nel 2016 ma dove ora è indietro rispetto a Joe Biden, stanno vivendo un balzo dei contagi. Nelle ultime 24 ore in ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 ottobre 2020), ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)Usa EPA/JUSTIN LANE Personale medico alla New York University.Impennata di contagi daStati Uniti. I nuoviregistrati nelle ultimi 24 ore sono stati 62.000, il livello più alto dal 31. La cifra, che emerge dai calcoli effettuati dal Washington Post, porta il numero totale diUsaquota 8 milioni. October 15, 2020 La situazione è particolarmente criticastati in bilico nelle elezioni Usa. Il Wisconsin e il North Carolina, stati in cui l’attuale presidente Donald Trump ha vinto nel 2016 ma dove ora è indietro rispetto a Joe Biden, stanno vivendo un balzo dei contagi. Nelle ultime 24 ore in ...

