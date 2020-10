Coronavirus, nuove misure per la Lombardia: bar e ristoranti chiusi alle 24, chiusura delle sale da gioco, alternanza scuola in presenza e a distanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) E’ alla firma del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, con validita’ dalle ore 00 di sabato 17 ottobre fino a venerdi’ 6 novembre 2020 una nuova ordinanza in materia di contrasto al Coronavirus. L’ordinanza e’ frutto del confronto che si e’ svolto oggi a Palazzo Lombardia con i sindaci dei capoluoghi lombardi, dei capigruppo di maggioranza e opposizione in consiglio regionale, del prefetto di Milano, Renato Saccone. Il governatore Fontana ha sottoposto il testo anche al ministro della Salute, Roberto Speranza. Tra i principali punti previsti dall’Ordinanza si segnala: misure anti-movida. 1. Le attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui bar, pub, ristoranti, ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) E’ alla firma del presidente della Regione, Attilio Fontana, con validita’ dore 00 di sabato 17 ottobre fino a venerdi’ 6 novembre 2020 una nuova ordinanza in materia di contrasto al. L’ordinanza e’ frutto del confronto che si e’ svolto oggi a Palazzocon i sindaci dei capoluoghi lombardi, dei capigruppo di maggioranza e opposizione in consiglio regionale, del prefetto di Milano, Renato Saccone. Il governatore Fontana ha sottoposto il testo anche al ministro della Salute, Roberto Speranza. Tra i principali punti previsti dall’Ordinanza si segnala:anti-movida. 1. Le attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui bar, pub,, ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Londra impone la quarantena per chi arriva dall'Italia #ANSA - Corriere : Coprifuoco alle dieci della sera e didattica a distanza nelle scuole superiori. È su queste nuove misure che nel go… - SkyTG24 : Vincenzo #DeLuca sta per firmare un'ordinanza con nuove misure anti #covid_19 in #Campania. Sono anche sospese le a… - Gazzetta_it : #Bollettino #Coronavirus, 10.010 nuovi casi oggi, 55 i morti. Il governo a lavoro per nuove misure - carbo_marco79 : RT @fo1984: Liguria 585 nuove diagnosi. oggi incidenza di 241 casi/milione di popolazione. In Asl 3 si toccano i 403 casi/milione di popola… -