Coronavirus, nel Lazio nuovo record di casi: 795, con quasi 20mila tamponi, in un giorno. Cinque i decessi (Di venerdì 16 ottobre 2020) nel Lazio che registra un nuovo record di tamponi giornalieri, quasi 20mila, arriva anche il primato assoluto di nuovi contagi in 24 ore, 795. Cinque i decessi, tutti a Roma e provincia.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: salgono i casi in Germania. L'Argentina supera i 17 mila in un giorno la Repubblica Coronavirus, in Friuli Venezia Giulia 165 nuovi casi e un decesso. Dodici pazienti in terapia intensiva

TRIESTE - Oggi sono stati rilevati 165 nuovi contagi da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia (5.237 tamponi eseguiti). Si è registrato un decesso. Lo ha comunicato il vicegovernatore con ...

Serie A, 31 calciatori positivi. Nessun caso solo in tre club

Le società sempre in allerta, solo oggi tre positivi nel gruppo squadra blucerchriato e un Primavera della Fiorentina. Juve, anche Ronaldo risponde a Spadafora: "Non ho violato alcun protocollo" ...

