Coronavirus: negativa al test, tredicenne contagia 11 parenti (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un fatto realmente accaduto e analizzato in un rapporto medico, mostra la facilità con cui il Coronavirus si propaga: negativa al tampone dopo il contatto con un positivo, una tredicenne contagia 11 parenti. Il messaggio delle autorità: mascherine e distanziamento sempre. Gli adolescenti che contraggono Covid-19 non sempre si ammalano come gli adulti, tanto da … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un fatto realmente accaduto e analizzato in un rapporto medico, mostra la facilità con cui ilsi propaga:al tampone dopo il contatto con un positivo, una11. Il messaggio delle autorità: mascherine e distanziamento sempre. Gli adolescenti che contraggono Covid-19 non sempre si ammalano come gli adulti, tanto da … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Trentin0 : Coronavirus, il racconto di una ragazza della Valsugana sempre negativa ma per 5 settimane in quarantena per la con… - interrisnews : #EuropeanCouncil ?? La presidente della Commissione europea negativa ma in isolamento ???? #vonderLeyen #coronavirus - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Alessia Marcuzzi su Instagram: sono negativa al coronavirus - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: La presidente della #CommissioneUE @vonderleyen lascia il vertice europeo #EUCO e va in autoisolamento. 'Io negativa, ma… - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Alessia Marcuzzi su Instagram: sono negativa al coronavirus -