Coronavirus, Milano osservata speciale: indice Rt sopra 2, possibili nuove restrizioni (Di venerdì 16 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus, Milano preoccupa. possibili nuove misure per contenere la diffusione del Covid ma non si procederà con interventi drastici. Milano vive in prima linea il ritorno del Coronavirus e non si escludono nuove restrizioni per frenare la diffusione del Covid. La situazione è preoccupante ma ben distante da quella registrata nella fase dura dell’epidemia, e per questo motivo le autorità escludono interventi drastici. CoronavirusCoronavirus, Milano preoccupa: possibili nuove restrizioni Arrivati alla metà del mese di ottobre, si riaccendono i riflettori sulla Lombardia e questa volta a preoccupare ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Emergenzapreoccupa.misure per contenere la diffusione del Covid ma non si procederà con interventi drastici.vive in prima linea il ritorno dele non si escludonoper frenare la diffusione del Covid. La situazione è preoccupante ma ben distante da quella registrata nella fase dura dell’epidemia, e per questo motivo le autorità escludono interventi drastici.preoccupa:Arrivati alla metà del mese di ottobre, si riaccendono i riflettori sulla Lombardia e questa volta a preoccupare ...

