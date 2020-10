Coronavirus, Milano è pronta alla stretta. Il piano di Sala: alternare didattica a distanza e in presenza (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 ottobre (Italia/Mondo)Dopo il botta e risposta di ieri tra il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina che ha definito «gravissima e inopportuna» la decisione del governatore di chiudere le scuole fino al 30 ottobre, anche alcuni Comuni in Lombardia stanno pensando di imporre nuove restrizioni per limitare la mobilità studentesca. Voci di palazzo riferiscono che, per il comune di Milano, potrebbe essere emessa nelle prossime ore un’ordinanza per reintrodurre la didattica a distanza. Misure analoghe sarebbero al vaglio per le amministrazioni di Monza e Varese. Milano, Sala: «Sì ad alternanza tra lezioni in presenza e a ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 ottobre 2020), ultime notizie del 16 ottobre (Italia/Mondo)Dopo il botta e risposta di ieri tra il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina che ha definito «gravissima e inopportuna» la decisione del governatore di chiudere le scuole fino al 30 ottobre, anche alcuni Comuni in Lombardia stanno pensando di imporre nuove restrizioni per limitare la mobilità studentesca. Voci di palazzo riferiscono che, per il comune di, potrebbe essere emessa nelle prossime ore un’ordinanza per reintrodurre la. Misure analoghe sarebbero al vaglio per le amministrazioni di Monza e Varese.: «Sì ad alternanza tra lezioni ine a ...

