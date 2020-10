Coronavirus | Mariastella Gelimini è positiva Star e politici contagiati nella seconda ondata

(Di venerdì 16 ottobre 2020) DaGelmini a Federica Pellegrini, da Cristiano Ronaldo a Beatrice Lorenzin, e poi Alessia Marcuzzi e Valentino Rossi: è lunga la lista dirisultati positivi aldi contagi. Il virus continua a circolare e non guarda in faccia nessuno. E sebbene tanti dei volti notisiano asintomatici, tutti invitano a non abbassare la guardia., i famosisfoglia la gallery ...

Massima precauzione e rigore: le uniche ricette per sconfiggerlo. Supereremo anche questa…”. Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.ROME, OCT 16 - Mariastella Gelmini, Lower House whip for ex-premier Silvio Berlusconi's centre-right Forza Italia (FI) party, on Friday tested positive for COVID-19. Gelmini, 47, said she was well and ...