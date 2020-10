Coronavirus | l’Italia sfonda il muro dei 10mila casi Conte | “Evitare lockdown | nuova ondata con strategia diversa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Per la prima volta dall’inizio della pandemia dil’Italia registra più dinuoviin ventiquattr’ore. Sono 10.010 i contagi accertati sulla base di 150mila tamponi fatti: peggiora quindi il rapporto tamponi-positivi che lievita fino al 6,7%. Giovedì era il 5,4 e mercoledì il 4,8. Rispetto a giovedì sono 434 in più le persone ricoverate in ospedale e aumentano anche i malati che necessitano di assistenza in terapia intensiva: 50 in più di ieri, 638 in totale. Cinquantacinque i contagiati deceduti. Da lunedì a oggi sono 36.666 i nuovi positivi, il doppio dei 18.442 accertati negli stessi cinque giorni della scorsa settimana. La Lombardia è la regione con il maggior incremento: 2.419rintracciati in un giorno, 1.319 dei ...