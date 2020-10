Coronavirus, le ultime news dal Mondo: in USA i contagi tornano i livelli di luglio, in Brasile 700 morti per il 2° giorno consecutivo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono 38.851.358 al momento i casi totali di Coronavirus registrati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.097.278, mentre le guarigioni sono 26.814.913. In USA i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 62mila, il livello più alto dal 31 luglio: lo ha reso noto il Washington Post. Secondo i calcoli di NBC il numero totale di casi ha superato gli 8 milioni. Il Brasile ha registrato per il 2° giorno consecutivo oltre 700 morti per Covid-19: il totale dei decessi attribuiti alla pandemia sale a 152.460, secondo i dati del Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 713, contro le 749 della ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono 38.851.358 al momento i casi totali diregistrati neldall’inizio della pandemia: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.097.278, mentre le guarigioni sono 26.814.913. In USA i nuovi casi dinelle24 ore sono stati 62mila, il livello più alto dal 31: lo ha reso noto il Washington Post. Secondo i calcoli di NBC il numero totale di casi ha superato gli 8 milioni. Ilha registrato per il 2°oltre 700per Covid-19: il totale dei decessi attribuiti alla pandemia sale a 152.460, secondo i dati del Ministero della Salute. Nelle24 ore le vittime sono state 713, contro le 749 della ...

