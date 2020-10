Coronavirus | l’appello disperato dei medici | “restate a casa”

Leggi su chenews

(Di venerdì 16 ottobre 2020). Si fanno sentire i. La raccomandazione è quella di restare a casa o almeno di non avvicinarsi agli altri. La politica ha già fatto sentire la sua voce e ancora non ha detto tutto se è vero che sono in arrivo nuove restrizioni solo pochi giorni dopo la firma dell’ultimo Dpcm. Un altro decreto è in arrivo e possiamo giurarci che sarà ancora più severo dell’ultimo. Si parla di coprifuoco dalle 22 alle 6, di chiusura delle scuole superiori. Ora si fanno sentire anche i, che invitano gli italiani a restare a casa. Un lockdown non comandato, un autolockdown. Un grande gesto di responsabilità e di sacrificio richiesto a tutti gli italiani. E a farlo sono iin prima linea nella battaglia al ...