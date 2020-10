Coronavirus, Landazabal (Gsk): "Collaborazione cruciale per vaccino in estate 2021" (Di venerd√¨ 16 ottobre 2020) Roma, 16 ott. - (Adnkronos) - Lo scoppio di una pandemia di Coronavirus "non era assolutamente prevedibile ma avremmo potuto comunque prevenirlo: conosciamo le pandemie del passato, come Sars ed Ebola, e basandoci su quelle avremmo potuto prepararci meglio, come società". Lo spiega all'Adnkronos Fabio Landazabal, presidente e ad di Gsk Italia, riconoscendo come "c'è una 'nuova normalità' che dobbiamo tenere a mente, anche indossando le mascherine e che ci permetterà di essere pronti al futuro dal momento che chiaramente il Covid non è l'unico virus che potrebbe passare da animali a umani". Per il manager di GlaxoSmithKline "una delle migliori prevenzioni è quella di investire nell'innovazione e nelle soluzioni. Solo l'innovazione che ci permetterà di superare le sfide poste dal Covid e questa è ... Leggi su iltempo (Di venerd√¨ 16 ottobre 2020) Roma, 16 ott. - (Adnkronos) - Lo scoppio di una pandemia di"non era assolutamente prevedibile ma avremmo potuto comunque prevenirlo: conosciamo le pandemie del passato, come Sars ed Ebola, e basandoci su quelle avremmo potuto prepararci meglio, come società". Lo spiega all'Adnkronos Fabio, presidente e ad di Gsk Italia, riconoscendo come "c'è una 'nuova normalità' che dobbiamo tenere a mente, anche indossando le mascherine e che ci permetterà di essere pronti al futuro dal momento che chiaramente il Covid non è l'unico virus che potrebbe passare da animali a umani". Per il manager di GlaxoSmithKline "una delle migliori prevenzioni è quella di investire nell'innovazione e nelle soluzioni. Solo l'innovazione che ci permetterà di superare le sfide poste dal Covid e questa è ...

GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: #Coronavirus, Landazabal (#Gsk): 'Collaborazione cruciale per #vaccino in estate 2021' - Adnkronos : #Coronavirus, Landazabal (#Gsk): 'Collaborazione cruciale per #vaccino in estate 2021' - zazoomblog : Coronavirus Landazabal (Gsk): Si poteva prevenire ora scommessa su innovazione - #Coronavirus #Landazabal #(Gsk): - TV7Benevento : Coronavirus, Landazabal (Gsk): 'Collaborazione cruciale per vaccino in estate 2021'... - fisco24_info : Coronavirus, Landazabal (Gsk): 'Si poteva prevenire, ora scommessa su innovazione' :   -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Landazabal Coronavirus, Landazabal (Gsk): "Si poteva prevenire, ora scommessa su innovazione" Adnkronos Coronavirus, Landazabal (Gsk): "Collaborazione cruciale per vaccino in estate 2021"

In materia "di prevenzione e vaccini, GSK è un'azienda leader e sentiamo una grande responsabilità di fornire soluzioni alla nostra società" davanti alla sfida del coronavirus, ha spiegato Landazabal ...

Coronavirus, Landazabal (Gsk): "Si poteva prevenire, ora scommessa su innovazione"

GSK è un'azienda leader e sentiamo una grande responsabilità di fornire soluzioni alla nostra società" davanti alla sfida del coronavirus, ha spiegato Landazabal sottolineando come questa ...

In materia "di prevenzione e vaccini, GSK è un'azienda leader e sentiamo una grande responsabilità di fornire soluzioni alla nostra società" davanti alla sfida del coronavirus, ha spiegato Landazabal ...GSK è un'azienda leader e sentiamo una grande responsabilità di fornire soluzioni alla nostra società" davanti alla sfida del coronavirus, ha spiegato Landazabal sottolineando come questa ...