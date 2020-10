Coronavirus | l’allarme dei pediatri | gli effetti dell’epidemia “pesano su alimentazione | sedentarietà | sonno e disturbi dell’apprendimento”

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 16 ottobre 2020) “Mangiano male, dormono meno, si muovono poco. E quel 15% condel neurosviluppo, dalle difficoltà di apprendimento alle forme di autismo, è in grande sofferenza. La salute dei bambini italiani al tempo del Covid-19 desta più di una preoccupazione in tutti noi. Ad allarmarci anche i ritardi nei recuperi del calendario vaccinale in tante Regioni, dovuti all’impegno dei Dipartimenti di Prevenzione sul contenimento del virus. Ribadiamo al Ministro Roberto Speranza, che su questo e sulla profilassi anti-influenzale siamo disposti a fare la nostra parte, approfittando degli accessi programmati per i Bilanci di salute”. Queste le parole di Paolo Biasci, Presidente della Federazione Italiana Medicidurante il XIV Congresso Nazionale FIMP, in corso fino a domani in modalità virtuale. “La ...