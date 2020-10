Coronavirus, la proposta di Bassetti: «Sì al coprifuoco dopo le 22 a Milano, Roma e Genova» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 ottobre (Italia/Mondo)Fermare il contagio da Coronavirus ma senza ricorrere al temuto e insostenibile lockdown II. È l’imperativo che esperti e istituzioni provano in queste ore a rispettare. «L’ipotesi del coprifuoco dopo le 22 potrebbe essere una soluzione alternativa al lockdown, ma solo in alcune situazioni e non su base nazionale. Penso a Milano, all’area di Genova, a Roma e anche nel Lazio»: a dirlo all’AdnKronos Salute è Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, e componente della task force Covid-19 della Regione Liguria. «Sicuramente potrebbe essere uno strumento per ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 ottobre 2020), ultime notizie del 16 ottobre (Italia/Mondo)Fermare il contagio dama senza ricorrere al temuto e insostenibile lockdown II. È l’imperativo che esperti e istituzioni provano in queste ore a rispettare. «L’ipotesi delle 22 potrebbe essere una soluzione alternativa al lockdown, ma solo in alcune situazioni e non su base nazionale. Penso a, all’area di, ae anche nel Lazio»: a dirlo all’AdnKronos Salute è Matteo, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di, e componente della task force Covid-19 della Regione Liguria. «Sicuramente potrebbe essere uno strumento per ...

