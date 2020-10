Coronavirus, la Campania chiude scuole e università fino al 30 ottobre (Di venerdì 16 ottobre 2020) Foto dal webLa regione Campania ha pubblicato un’ordinanza che chiude scuole e università fino al 30 ottobre a causa dell’aumento dei contagi da Coronavirus. Dura la ministra dell’istruzione Azzolina: “Inaccettabile” Campania e Coronavirus scuole e università chiuse per quindici giorni. Questa la decisione del consiglio regionale campano dopo il consistente aumento dei contagi. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca lo aveva annunciato: con più di mille casi verranno adottate misure severe. “Decisione gravissima, sbagliata e inopportuna” – tuona la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina – “Sembra ci sia un accanimento del governatore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Foto dal webLa regioneha pubblicato un’ordinanza chee universitàal 30a causa dell’aumento dei contagi da. Dura la ministra dell’istruzione Azzolina: “Inaccettabile”e università chiuse per quindici giorni. Questa la decisione del consiglio regionale campano dopo il consistente aumento dei contagi. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca lo aveva annunciato: con più di mille casi verranno adottate misure severe. “Decisione gravissima, sbagliata e inopportuna” – tuona la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina – “Sembra ci sia un accanimento del governatore ...

