Coronavirus in Toscana: 755 nuovi casi, 144 guariti e due decessi (Di venerdì 16 ottobre 2020) ... il 10 per cento delle persone sottoposte a controllo, e due decessi " uno in provincia di Massa Carrara e l'altro nell'area fiorentina, età media 82 anni " nell'ultimo bollettino quotidiano ... Leggi su ilgiunco (Di venerdì 16 ottobre 2020) ... il 10 per cento delle persone sottoposte a controllo, e due" uno in provincia di Massa Carrara e l'altro nell'area fiorentina, età media 82 anni " nell'ultimo bollettino quotidiano ...

rtl1025 : Tra le Regioni con più contagi giornalieri da coronavirus la #Lombardia ne ha 2.067, seguita dalla Campania con 1.1… - fattoquotidiano : Coronavirus, prime sperimentazioni di tamponi negli studi medici: dopo il Lazio anche in Liguria via libera ai test… - fattoquotidiano : L'EMERGENZA IN LOMBARDIA Oltre mille contagi solo nella provincia di Milano, leggete cosa sta accadendo - corrierefirenze : #Coronavirus in #Toscana, 755 nuovi casi e due decessi. #Firenze chiude le aree sportive nei parchi - cascinanotizie : Coronavirus, 80 casa a Pisa, record di tamponi eseguiti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana Coronavirus Toscana, sfiorati i 600 casi in un giorno. Anziani, molti contagi nelle rsa LA NAZIONE Coronavirus, bollettino Italia. Le cifre e la tabella Covid di oggi, 16 ottobre

Roma, 16 ottobre 2020 - Il bollettino di oggi sul Coronavirus arriva in una giornata cruciale ... Si contano altri 755 casi positivi in Toscana, il 10 per cento delle persone sottoposte a controllo, e ...

Il Covid dilaga in Toscana, 755 nuovi contagi

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 31,8 per 100mila residenti contro il 60,3 per 100mila della media italiana. La Toscana in questa ...

Roma, 16 ottobre 2020 - Il bollettino di oggi sul Coronavirus arriva in una giornata cruciale ... Si contano altri 755 casi positivi in Toscana, il 10 per cento delle persone sottoposte a controllo, e ...Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 31,8 per 100mila residenti contro il 60,3 per 100mila della media italiana. La Toscana in questa ...