Coronavirus, in Spagna 222 morti e più di 15mila contagi. La Germania sfonda quota 7mila, quasi 10mila in Repubblica Ceca (Di venerdì 16 ottobre 2020) Anche oggi decine di migliaia di contagi in Europa. È il giorno peggiore per la Spagna, che nelle ultime 24 ore ha registrato 222 morti e 15.186 nuovi contagi. Calano invece i casi nel Regno Unito, con 15.650 infezioni (ieri erano state 18.980) e 136 vittime (ieri 138), mentre la Germania sfonda la soglia dei 7mila contagiati in un giorno con 7.334 nuovi positivi. Sale il numero dei morti: sono 24 i decessi avvenuti giovedì. Crescono anche i numeri dei pazienti in terapia intensiva: in questo momento ci sono 655 letti occupati, erano 487 una settimana fa e 362 a inizio ottobre. Tuttavia, attualmente in Germania sono ancora disponibili circa 8.700 letti per terapia intensiva e sub-intensiva. E l’Oms ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Anche oggi decine di migliaia diin Europa. È il giorno peggiore per la, che nelle ultime 24 ore ha registrato 222e 15.186 nuovi. Calano invece i casi nel Regno Unito, con 15.650 infezioni (ieri erano state 18.980) e 136 vittime (ieri 138), mentre lala soglia deiati in un giorno con 7.334 nuovi positivi. Sale il numero dei: sono 24 i decessi avvenuti giovedì. Crescono anche i numeri dei pazienti in terapia intensiva: in questo momento ci sono 655 letti occupati, erano 487 una settimana fa e 362 a inizio ottobre. Tuttavia, attualmente insono ancora disponibili circa 8.700 letti per terapia intensiva e sub-intensiva. E l’Oms ...

fattoquotidiano : Coronavirus, la mappa europea del rischio: Francia, Spagna, Regno Unito e altri 14 Paesi sono “rossi”. L’Italia è a… - rouges56 : RT @Libero_official: #coronavirus, Massimo #Galli: 'Tra 15 giorni Italia come Francia e Spagna. Siamo nelle peste, poi vedremo i morti' #lo… - SecondoPaulo : RT @Libero_official: #coronavirus, Massimo #Galli: 'Tra 15 giorni Italia come Francia e Spagna. Siamo nelle peste, poi vedremo i morti' #lo… - Gina08696692 : RT @Libero_official: #coronavirus, Massimo #Galli: 'Tra 15 giorni Italia come Francia e Spagna. Siamo nelle peste, poi vedremo i morti' #lo… - albygarden : RT @LeonardoPanetta: Comunque il termine MOVIDA in Spagna non lo usano più da almeno una decina di anni. #COVID__19 #coronavirus #coprifuo… -