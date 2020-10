Coronavirus, in Sicilia verso stretta per territori con più contagi (Di venerdì 16 ottobre 2020) PALERMO (ITALPRESS) – “Nella giornata di oggi, alla luce della valutazione sull’andamento epidemiologico, l’assessorato della Salute proporrà al presidente della Regione l’adozione di provvedimenti contenitivi per alcuni comuni e aree caratterizzate da un numero elevato di contagi da Coronavirus”. Lo dice l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza.Inoltre, saranno adottate alcune misure di attuazione della disposizione impartita dal presidente della Regione sullo screening diagnostico su un campione significativo della popolazione: “Entriamo in una fase dell’epidemia che deve ancora di più caratterizzarsi per la rapidità delle decisioni”, aggiunge Razza.“Ai cittadini – prosegue l’assessore alla Salute -, mai come in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 ottobre 2020) PALERMO (ITALPRESS) – “Nella giornata di oggi, alla luce della valutazione sull’andamento epidemiologico, l’assessorato della Salute proporrà al presidente della Regione l’adozione di provvedimenti contenitivi per alcuni comuni e aree caratterizzate da un numero elevato dida”. Lo dice l’assessore alla Salute della Regionena, Ruggero Razza.Inoltre, saranno adottate alcune misure di attuazione della disposizione impartita dal presidente della Regione sullo screening diagnostico su un campione significativo della popolazione: “Entriamo in una fase dell’epidemia che deve ancora di più caratterizzarsi per la rapidità delle decisioni”, aggiunge Razza.“Ai cittadini – prosegue l’assessore alla Salute -, mai come in ...

