Coronavirus, in Lombardia torna l'incubo. Negli ospedali è già allerta (Di venerdì 16 ottobre 2020) Potrebbero riaprire le strutture temporanee a Bergamo e alla fiera di Milano. Il Sacco accetta solo positivi al Covid. L'indice di contagio fa paura Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Potrebbero riaprire le strutture temporanee a Bergamo e alla fiera di Milano. Il Sacco accetta solo positivi al Covid. L'indice di contagio fa paura

