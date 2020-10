Coronavirus in Lombardia, torna l'incubo. E' allerta negli ospedali (Di venerdì 16 ottobre 2020) Milano, 16 ottobre 2020 - Il contagio da Coronavirus corre, anzi galoppa: nelle ultime 24 ore, in Lombardia, sono stati registrati più di duemila nuovi positivi e 26 decessi. In particolare a Milano ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 16 ottobre 2020) Milano, 16 ottobre 2020 - Il contagio dacorre, anzi galoppa: nelle ultime 24 ore, in, sono stati registrati più di duemila nuovi positivi e 26 decessi. In particolare a Milano ...

frankiehinrgmc : In Lombardia hanno decretato lo stop alle visite nelle RSA. Vi racconto la mia esperienza. Mia suocera Anna è ospit… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, record di contagi in Italia, si teme #lockdown a Natale #ANSA - fattoquotidiano : L'EMERGENZA IN LOMBARDIA Oltre mille contagi solo nella provincia di Milano, leggete cosa sta accadendo - unitalianoverob : Il motore economico dell'#Italia perde colpi. - MilanoCitExpo : Coronavirus: 515 i nuovi casi a Milano, 2.067 in Lombardia, per un rapporto del 6.3%. 26 nuovi decessi -