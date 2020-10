Coronavirus, in Lombardia stop a sport dilettantistici e giovanili. Bar-ristoranti chiusi alle 24. Alle superiori didattica a distanza alternata (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’ultimo report settimanale del ministero della Salute e Iss segnala la necessità di un «tempestivo innalzamento delle misure di contenimento e mitigazione». Di qui la decisione di Lombardia e Campania di mettere in campo subito soluzioni proprie Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’ultimo report settimanale del ministero della Salute e Iss segnala la necessità di un «tempestivo innalzamento delle misure di contenimento e mitigazione». Di qui la decisione die Campania di mettere in campo subito soluzioni proprie

frankiehinrgmc : In Lombardia hanno decretato lo stop alle visite nelle RSA. Vi racconto la mia esperienza. Mia suocera Anna è ospit… - RegLombardia : #LNews #Covid_19 @FontanaPres firma nuova #ordinanza: #bar aperti fino alle 24. Stop a #sport di contatto dilettant… - RegLombardia : #LNews sono 2.419 i nuovi positivi con 30.587 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 7,9%. Ricordiamo che… - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, 2.419 nuovi contagi in 24 ore. DIRETTA - covid19_alerts : RT @RegLombardia: #LNews #Covid_19 @FontanaPres firma nuova #ordinanza: #bar aperti fino alle 24. Stop a #sport di contatto dilettantistici… -