Coronavirus, in Lombardia nuovo record di contagi: 2419 nelle ultime 24 ore. Sette i decessi (Di venerdì 16 ottobre 2020) boom di nuovi contagi in Lombardia : sono 2419 nelle ultime 24 ore, a fronte di 30.587 tamponi, 1920 meno di ieri,. Un nuovo record giornaliero di nuovi casi, di cui ben 1319 tra Milano e provincia,, ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 ottobre 2020) boom di nuoviin: sono24 ore, a fronte di 30.587 tamponi, 1920 meno di ieri,. Ungiornaliero di nuovi casi, di cui ben 1319 tra Milano e provincia,, ...

frankiehinrgmc : In Lombardia hanno decretato lo stop alle visite nelle RSA. Vi racconto la mia esperienza. Mia suocera Anna è ospit… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, record di contagi in Italia, si teme #lockdown a Natale #ANSA - rtl1025 : Tra le Regioni con più contagi giornalieri da coronavirus la #Lombardia ne ha 2.067, seguita dalla Campania con 1.1… - infoitinterno : Coronavirus in Lombardia, bollettino oggi 16 ottobre: 2.419 positivi e 7 decessi - infoitinterno : Coronavirus in Lombardia, Fontana: «Chiederemo al Cts di valutare dad per le superiori e restrizioni alla movida» -