Coronavirus: in arrivo coprifuoco dalle 22, chiusura di palestre, barbieri e centri estetici (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono 4.913 i focolai attivi, di cui 1.749 nuovi. Il virus corre: record di contagi e di tamponi. Raddoppiano le vittime, aumenta il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica

Tg3web : In Campania, dopo l'impennata dei casi di coronavirus, si decide per nuove limitazioni. In arrivo l'ordinanza del p… - Corriere : ?????? ULTIM'ORA - Si va verso uno stop a calcetto e feste, in arrivo anche nuove misure sui #tamponi: il #Dpcm potreb… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Lamorgese: 'Nessun rischio dall'arrivo dei migranti' #migranti - karda70 : Il #Coronavirus non ferma le #cartelleesattoriali: in arrivo 9 milioni di lettere #16ottobre… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus arrivo L’allerta Coronavirus, Rt a 1.17, solo due regioni sotto 1. Primi lockdown locali, si intensificano le zone rosse Il Sole 24 ORE Valentino Rossi positivo al Coronavirus: “Sono triste ed arrabbiato”

Nel suo post su Twitter, si legge: “Sono triste e arrabbiato perché ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo e anche se il test che ho fatto martedì è stato negativo, mi sono isolato già ...

Coronavirus, la mossa di Giuseppe Conte: "Coprifuoco alle 22". Speranza all'oscuro? "A me non risulta"

Tutti a casa alle 22 e didattica a distanza per le superiori sono queste le ipotesi del premier Giuseppe Conte per evitare gli assembramenti ed fermare la crescita del numero dei contagi da ...

