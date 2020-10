Coronavirus: in arrivo coprifuoco dalle 22. Allo studio chiusura di palestre, parrucchieri, centri estetici e cinema. Ipotesi didattica a distanza alle superiori (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono 4.913 i focolai attivi, di cui 1.749 nuovi. Il virus corre: record di contagi e di tamponi. Raddoppiano le vittime, aumenta il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono 4.913 i focolai attivi, di cui 1.749 nuovi. Il virus corre: record di contagi e di tamponi. Raddoppiano le vittime, aumenta il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus arrivo Covid: in arrivo coprifuoco dalle 22, chiusura di palestre, parrucchieri, centri estetici,cinema e teatri. Ipotesi didattica a distanza alle superiori Il Sole 24 ORE Sassuolo, Jeremy Toljan trovato positivo al Coronavirus

E' arrivato un nuovo caso di positività al Coronavirus e questa volta ha coinvolto il terzino destro del Sassuolo Jeremy Toljan. E’ arrivato un nuovo caso di positività al Coronavirus e… Leggi ...

Coronavirus a Catania: positivo un consigliere comunale

Riscontrato il primo caso di positività al Comune di Catania: si tratta di un consigliere comunale, che di recente avrebbe partecipato ad altre riunioni. Il Coronavirus continua a correre per le ...

