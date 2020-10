Coronavirus, in 24 ore 10.010 in più con meno tamponi. Crescono le terapie intensive: +52. I decessi sono 55 – Il bollettino della Protezione Civile (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 16 ottobre (Italia/Mondo)Il bollettino del 16 ottobre Superata la soglia dei 10mila casi in un giorno in Italia: non era mai successo. sono 10.010 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Il numero delle nuove vittime è di 55 da ieri, e porta il totale a 36.427. È la situazione che fotografa l’odierno bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Si supera quindi oggi i record già registrati ieri (8.804 nuovi casi) e due giorni prima 7.332. I morti, ieri, erano stati 83, due giorni fa 43, tre giorni fa 39. Gli attualmente positivi in tutta Italia hanno superato la soglia di 100mila persone: sono ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 ottobre 2020), ultime notizie del 16 ottobre (Italia/Mondo)Ildel 16 ottobre Superata la soglia dei 10mila casi in un giorno in Italia: non era mai successo.10.010 i nuovi casi di contagio daregistrati nelle ultime 24 ore. Il numero delle nuove vittime è di 55 da ieri, e porta il totale a 36.427. È la situazione che fotografa l’odiernodie ministeroSalute. Si supera quindi oggi i record già registrati ieri (8.804 nuovi casi) e due giorni prima 7.332. I morti, ieri, erano stati 83, due giorni fa 43, tre giorni fa 39. Gli attualmente positivi in tutta Italia hanno superato la soglia di 100mila persone:...

