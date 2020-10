Coronavirus, il vicesindaco italiano ricoverato a New York: '100mila dollari per due settimane, per fortuna avevo l'assicurazione' (Di venerdì 16 ottobre 2020) Francesco Persico ha 33 anni e non è solo il vicesindaco di centro-destra del suo piccolo paese, Azzano San Paolo, Bergamo, . È anche un operaio ed elettricista specializzato, che tra febbraio e marzo ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Francesco Persico ha 33 anni e non è solo ildi centro-destra del suo piccolo paese, Azzano San Paolo, Bergamo, . È anche un operaio ed elettricista specializzato, che tra febbraio e marzo ...

Francesco Persico ha 33 anni e non è solo il vicesindaco di centro-destra del suo piccolo paese, Azzano San Paolo (Bergamo). È anche un operaio ed elettricista specializzato, ...

CORONAVIRUS, torna a casa dopo il ricovero negli Usa: il conto dell’ospedale è di 100.000 dollari

A marzo, infatti, il 33enne Francesco Persico - primo cittadino di Azzano San Paolo, elettricista di professione - è stato ricoverato d'urgenza per le conseguenze del Coronavirus mentre si trovava in ...

