Coronavirus | il vaccino cinese stimola risposta immunitaria | risultati entusiasmanti

Il vaccino BBIBP-CorV, prodotto in Cina e sperimentato per il Sars-CoV-19 sembra aver dato ottime risposte ed ha dimostrato di stimolare una risposta immunitaria in tutti i pazienti di test ai quali è stato somministrato. I risultati dello studio sono stati pubblicati su The Lancet Infectious Diseases. Sono entusiasmanti i risultati che arrivano dal Cina, dove dal 29 aprile al 30 luglio sono state portate avanti le fasi 1 e 2 di sperimentazione preliminare del vaccino prodotto in laboratorio. A quanto pare le persone sottoposte al test non hanno avuto particolari reazioni alla somministrazione, eccezion fatta (per alcuni) di un minimo di dolore nella zona di iniezione. I volontari sottoposti all'esperimento sono stati 600 tra i 18 ed ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vaccino Coronavirus, vaccino cinese in fase 2 stimola la risposta immunitaria Corriere della Sera Il vaccino ai giovani? Ne riparliamo nel 2022

L’Oms: non basta per tutti, operatori sanitari e anziani hanno la priorità. L’Ue rassicura: "Tutti gli Stati avranno le dosi in contemporanea" ...

Pandemia coronavirus: confronti periodici fra i 27 leader della ue

ricerca e vaccini, resilienza dei sistemi nazionali. Quindi su questo torneremo ragionevolmente a confrontarci tra leader europei con una scadenza settimanale o periodica»: così il premier Giuseppe ...

