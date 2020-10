Coronavirus: il Teatro alla Scala rinvia la presentazione del calendario invernale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Teatro alla Scala di Milano ha deciso di rinviare la conferenza stampa di presentazione del calendario da dicembre 2020 a marzo 2021 prevista per oggi, “in considerazione dell’evoluzione dell’epidemia negli ultimi giorni in Italia e in Europa nonché della conseguente incertezza del quadro normativo“. Restano al momento confermati gli spettacoli in programma fino a lunedì 19 ottobre compreso. Il Teatro alla Scala sottolinea che “segue l’evolversi della situazione e darà comunicazione rispetto alle rappresentazioni successive non appena il quadro normativo sarà chiarito“.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ildi Milano ha deciso dire la conferenza stampa didelda dicembre 2020 a marzo 2021 prevista per oggi, “in considerazione dell’evoluzione dell’epidemia negli ultimi giorni in Italia e in Europa nonché della conseguente incertezza del quadro normativo“. Restano al momento confermati gli spettacoli in programma fino a lunedì 19 ottobre compreso. Ilsottolinea che “segue l’evolversi della situazione e darà comunicazione rispetto alle rappresentazioni successive non appena il quadro normativo sarà chiarito“.L'articolo MeteoWeb.

ILFOLLEELABAND : I CONSIGLI DEL FOLLE #adrianocelentano #imitatore #impersonator #tributeband #igiene #covid #coronavirus… - LaGazzettaWeb : Coronavirus Bari, positivi al Teatro Petruzzelli e in redazione TeleBari. Chiuso il teatro ma botteghino è aperto - Paolo_Coletta : RT @TeatroDiNapoli: Dall’indagine svolta da AGIS Associazione Generale Italiana Dello Spettacolo, il teatro si conferma non solo come luogo… - zazoomblog : Undici casi di coronavirus individuati al Petruzzelli: sospesi gli spettacoli teatro chiuso - #Undici #coronavirus… - Vitomasel : #Coronavirus, focolaio al teatro #Petruzzelli: 11 positivi. Stop agli spettacoli in programma, io sto bene. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Teatro Coronavirus, il teatro alla Scala rinvia la presentazione del programma Rai News Coronavirus, il teatro alla Scala rinvia la presentazione del programma

In una nota viene spiegato che "il Teatro alla Scala segue l'evolversi della situazione e darà comunicazione rispetto alle rappresentazioni successive non appena il quadro normativo sarà chiarito" ...

Coronavirus. La Scala rinvia la presentazione alla stampa del calendario

Il Teatro alla Scala rinvia la conferenza stampa di presentazione del calendario da dicembre 2020 a marzo 2021 "in considerazione dell'evoluzione dell'epidemia negli ultimi giorni in Italia e in ...

In una nota viene spiegato che "il Teatro alla Scala segue l'evolversi della situazione e darà comunicazione rispetto alle rappresentazioni successive non appena il quadro normativo sarà chiarito" ...Il Teatro alla Scala rinvia la conferenza stampa di presentazione del calendario da dicembre 2020 a marzo 2021 "in considerazione dell'evoluzione dell'epidemia negli ultimi giorni in Italia e in ...