Coronavirus, il Sindaco di Palermo annulla la Mezza maratona (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Mezza maratona che si sarebbe dovuta correre domenica prossima a Palermo è stata annullata. Lo ha deciso il Sindaco Leoluca Orlando. “Dobbiamo tutti renderci conto – spiega il primo cittadino – che siamo a rischio di un picco di contagi e di morti che Palermo non si può permettere così come non si può permettere il ritorno di un lockdown definitivo”. vbo/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 ottobre 2020) Lache si sarebbe dovuta correre domenica prossima aè statata. Lo ha deciso ilLeoluca Orlando. “Dobbiamo tutti renderci conto – spiega il primo cittadino – che siamo a rischio di un picco di contagi e di morti chenon si può permettere così come non si può permettere il ritorno di un lockdown definitivo”. vbo/com su Il Corriere della Città.

Tg3web : Coronavirus, è allarme in Lombardia dove nelle ultime 24 ore i casi sono raddoppiati. Preoccupa Milano. Il presiden… - abollis : #Covid19 #coronavirus E a metà ottobre il sindaco disse «Agire in fretta» - (e non succede, non è successo, solo a… - valfromrome : Colpa nostra, colpa dei commercianti, colpa delle autorità. Colpa di tutti. #coronavirus E a metà ottobre il sindac… - CorriereCitta : Coronavirus, il Sindaco di Palermo annulla la Mezza maratona - AnnaritaNinni : RT @Cartabellotta: Sindaco @BeppeSala agisca subito. Stime RT sottostimano circolazione #coronavirus perché: ??Effettuate solo su casi sint… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sindaco Coronavirus a Pisa, il sindaco: "I locali rispettino le regole" PisaToday BiARCH2020 - il Festival internazionale di architettura di Bari dà appuntamento alla primavera 2021

La richiesta del sindaco è stata dettata dal trend ormai crescente dei dati sul contagio da coronavirus nella città di Bari e dall’eventualità che questa condizione potesse inficiare la riuscita del ...

Palermo. Orlando: “Rischio picco di contagi e di morti” -VIDEO

Lo ha deciso il sindaco Leoluca Orlando che dopo un confronto con gli ... per il rispetto di norme e divieti emanati nell’ultimo Dpcm per arginare i contagi del coronavirus e garantire così la salute ...

La richiesta del sindaco è stata dettata dal trend ormai crescente dei dati sul contagio da coronavirus nella città di Bari e dall’eventualità che questa condizione potesse inficiare la riuscita del ...Lo ha deciso il sindaco Leoluca Orlando che dopo un confronto con gli ... per il rispetto di norme e divieti emanati nell’ultimo Dpcm per arginare i contagi del coronavirus e garantire così la salute ...