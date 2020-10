Coronavirus | il Premier Conte | “La strategia della seconda ondata non contempla il lockdown”

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 16 ottobre 2020) “Dobbiamo evitare il lockdown, non dico che è meno pericolosa l’, ma che abbiamo lavorato. Dobbiamo affrontare questacondiversa e nuova, che non prevede più il lockdown”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, intervistato al Festival di Limes, a Genova. “Il lockdown viene usato da chi non ha mezzi. Di fronte a unache sta coinvolgendo tanti altri Paesi siamo tutti preoccupati, perché questasta stressando i sistemi sanitari e anche le economie e i tessuti sociali. Siamo anche stanchi. In nostri cittadini sono stanchi, vengono già da una prova durissima”. “L’Unione europea sta finanziando le più ...