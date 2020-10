Coronavirus, il Pd in pressing su Conte: “Valuti misure per evitare il lockdown” (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA – “Il Pd e’ preoccupato per questo impennarsi dei contagi. E chiede al premier Conte e al governo di valutare eventuali provvedimenti che possano evitare un futuro e drammatico lockdown”. Lo riferiscono fonti del Partito democratico, in pressing continuo perchè il governo prenda misure più nette per arginare l’epidemia. Ma i fronti di scontro con il governo non finiscono qui. Aumenta infatti il pressing sul Mes e sul concorso per i docenti, che il Pd vorrebbe rinviare. Leggi su dire (Di venerdì 16 ottobre 2020) ROMA – “Il Pd e’ preoccupato per questo impennarsi dei contagi. E chiede al premier Conte e al governo di valutare eventuali provvedimenti che possano evitare un futuro e drammatico lockdown”. Lo riferiscono fonti del Partito democratico, in pressing continuo perchè il governo prenda misure più nette per arginare l’epidemia. Ma i fronti di scontro con il governo non finiscono qui. Aumenta infatti il pressing sul Mes e sul concorso per i docenti, che il Pd vorrebbe rinviare.

