Coronavirus, il nuovo centro della pandemia è Milano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Milano sconta il suo Dna di città con un’economia di relazioni più che qualunque altra in Italia e oggi questo è un problema. I numeri non sono incoraggianti: il Sole 24 ore inquadra Milano come il centro della pandemia. L’indice Rt è a 2: non sono sufficienti le misure di contenimento. Il virus si diffonde dove … L'articolo Coronavirus, il nuovo centro della pandemia è Milano proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020)sconta il suo Dna di città con un’economia di relazioni più che qualunque altra in Italia e oggi questo è un problema. I numeri non sono incoraggianti: il Sole 24 ore inquadracome il. L’indice Rt è a 2: non sono sufficienti le misure di contenimento. Il virus si diffonde dove … L'articolo, ilproviene da www.meteoweek.com.

rtl1025 : Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute i… - Agenzia_Ansa : Nuovo record assoluto di contagi in Italia per il Coronavirus: 8.804 casi (ieri 7.332). I morti raddoppiano in un s… - petergomezblog : Coronavirus, anche la Germania sfonda quota 7mila casi: nuovo record giornaliero. In Argentina superati i 17mila co… - danieledann1 : ??Il nuovo #coronavirus suino si chiama #SADS-CoV, o coronavirus della sindrome da diarrea acuta dei #suini ed è un… - Soverato : Nuovo caso positivo al coronavirus registrato a Girifalco -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo CORONAVIRUS: NUOVO DPCM, il virologo CRISANTI in VIDEO si scaglia contro il GOVERNO. Ecco le IMMAGINI iLMeteo.it Coronavirus, in Basilicata 74 nuovi positivi su 1116 tamponi. Una vittima a Marsicovetere

C'è stato anche un ulteriore decesso a Marsicovetere. 12 sono i guariti nelle ultime 24 ore. I lucani attualmente positivi sono 482 (438 all’ultimo aggiornamento, a cui si aggiungono 56 positività di ...

Covid, nuovo record in Repubblica Ceca: quasi 10mila casi in 24 ore

Praga, 16 ott. (Adnkronos) - Poco meno di diecimila casi. Per il secondo giorno consecutivo, la Repubblica Ceca fa registrare il record di contagi da ...

C'è stato anche un ulteriore decesso a Marsicovetere. 12 sono i guariti nelle ultime 24 ore. I lucani attualmente positivi sono 482 (438 all’ultimo aggiornamento, a cui si aggiungono 56 positività di ...Praga, 16 ott. (Adnkronos) - Poco meno di diecimila casi. Per il secondo giorno consecutivo, la Repubblica Ceca fa registrare il record di contagi da ...