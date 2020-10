Coronavirus, il Nobel Beutler spiega perché bisogna puntare tutto sul vaccino: “Il virus continua a mutare, prepariamoci per altre pandemie” (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’immunologo statunitense Bruce Beutler, premiato con il Nobel per la Medicina nel 2011, fa il punto sulla pandemia di Coronavirus e su quello che dovremo aspettarci in futuro in questo ambito, in un’intervista per Repubblica a cura di Marco Pivato. “Non sarà l’ultima pandemia con le caratteristiche che stiamo vivendo: l’umanità sarà colpita ancora con la stessa violenza e, chissà, forse ancora di più. Dobbiamo, quindi, fare tesoro, adesso, di ciò che stiamo imparando: il SARS-CoV-2 è stato il campanello d’allarme necessario per metterci in riga di fronte alle prossime grandi zoonosi”, avverte Beutler. Beutler parla della funzione immunitaria innata (le sue ricerche in questo campo gli sono ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’immunologo statunitense Bruce, premiato con ilper la Medicina nel 2011, fa il punto sulla pandemia die su quello che dovremo aspettarci in futuro in questo ambito, in un’intervista per Repubblica a cura di Marco Pivato. “Non sarà l’ultima pandemia con le caratteristiche che stiamo vivendo: l’umanità sarà colpita ancora con la stessa violenza e, chissà, forse ancora di più. Dobbiamo, quindi, fare tesoro, adesso, di ciò che stiamo imparando: il SARS-CoV-2 è stato il campanello d’allarme necessario per metterci in riga di fronte alle prossime grandi zoonosi”, avverteparla della funzione immunitaria innata (le sue ricerche in questo campo gli sono ...

